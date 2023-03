“100% Italia Special”: con Nicola Savino si gioca in prima serata

Nella prima puntata la sfida tra Alba Parietti, Stefania Orlando, Vladimir Luxuria e Bruno Barbieri, Carolyn Smith, Iva Zanicchi Nicola Savino con le squadre della prima punatat di 100% Italia Special Credit: © Sara Busiol Redazione Sorrisi







Nicola Savino torna in prima serata con un game show all’insegna della beneficenza: la prima delle quattro puntate di "100% Italia Special" va in onda su Tv8 dal 15 marzo, ogni mercoledì, alle 21.30.

Una sfida tra due squadre di vip si mescola a intrattenimento musicale e comicità, il tutto all’insegna della beneficenza: il premio finale di ogni puntata viene infatti devoluto a un ente. Il montepremi della prima puntata sarà devoluto alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.

Gli ospiti

Nicola Savino conduce la sfida tra due squadre, composte da tre vip ciascuna, che cercheranno di indovinare i gusti e le abitudini degli italiani. A sfidarsi, in una puntata interamente a tema musica, ci saranno la squadra de “Le signore della tv”, Alba Parietti, Stefania Orlando e Vladimir Luxuria, e il team de “I giudici”, Bruno Barbieri, Carolyn Smith e Iva Zanicchi.

In "100% Italia Special" c’è spazio anche per l’intrattenimento: nella prima puntata sul palco ci saranno i Boomdabash. Alcune sorprese anche tra i 100 italiani che compongono il campione, di età compresa tra i 18 e gli 85 anni, che rispecchia perfettamente il Paese per età, sesso, provenienza geografica e istruzione.