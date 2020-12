33 Giri – Italian Masters: ultima puntata con “Nero a metà”

30 Dicembre 2020 | 13:24 di Lorenzo Di Palma

È dedicata a Nero a metà, il terzo disco di Pino Daniele la puntata che conclude la nuova stagione 33 Giri - Italian Masters, su Sky Arte mercoledì 30 dicembre in prima serata. Nero a metà di Pino Daniele esce nel 1980 e contiene molteplici contaminazioni e sfumature, dal funk al blues all’immancabile musica tradizionale napoletana.

Nella puntata di 33 Giri - Italian Masters dedicata a questo album il bassista e produttore Gigi De Rienzo siede al mixer al fianco di Maurizio Biancani e insieme esaminano quattro delle canzoni più rappresentative di questo album: A me me piace ‘o blues, Nun me scoccià, Musica musica e Quanno chiove.

Ad arricchire il racconto le testimonianze del bassista Gigi De Rienzo e del tastierista Ernesto Vitolo che con il loro strumento suonano in solo le parti che hanno caratterizzato gli arrangiamenti delle canzoni ascoltate al mixer, mentre le parole del curatore del programma Stefano Senardi e del giornalista Federico Vacalebre contestualizzano l’album a livello discografico ed emotivo.

Ospiti d’onore di questa puntata il musicista e cantautore Enzo Avitabile, storico amico di Pino Daniele, che ha collaborato ai cori del brano A me me piace ‘o blues e la cantante Tosca. A completare la puntata due live in versione acustica: A me me piace ‘o blues suonata da Enzo Avitabile ed Ernesto Vitolo e Quanno chiove interpretata da Tosca con l’accompagnamento dei musicisti Giovanna Famulari e Massimo De Lorenzi.