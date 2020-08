4 Hotel: Bruno Barbieri riparte dalla Versilia 

30 Agosto 2020 | 16:52 di Lorenzo Di Palma

Ricomincia dalla Versilia - tra Forte dei Marmi, Camaiore e Viareggio - il viaggio di Bruno Barbieri, esperto di hôtellerie, cliente esigente e sofisticato, giudice integerrimo di 4 Hotel e delle sfide tra gli albergatori d’Italia che ripartono con i nuovi, inediti episodi dal 1° settembre, ogni martedì su Sky e Now Tv . Tutte le puntate sono state registrate prima dell’entrata in vigore del lockdown per l’emergenza Covid-19.

Quest’anno, il viaggio di 4 Hotel tra le strutture che rappresentano il biglietto da visita del turismo italiano, toccherà anche la Penisola Sorrentina, Garda, Chianti, Marche, Val Rendena in Trentino, Tuscia e Palermo, ma la partenza è fissata in Versilia, zona amatissima dai turisti provenienti da tutto il mondo, attratti dal mare e dalle campagne verdissime, in cui cultura millenaria e le meraviglie della natura si fondono per creare una storia e un luogo unici.

In sfida ci sono Francesco, titolare dell’Hotel Esplanade di Viareggio; Giovanni, titolare dell’Hotel Bijou di Forte dei Marmi; Letizia, proprietaria del Relais Corte dei Rodeschi, nell’entroterra di Camaiore; e Massimo, proprietario e gestore di Villa La Bianca, a Camaiore.

Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall’esigente e severo Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo.