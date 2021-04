4 serie americane che vedremo nei prossimi mesi

Sono iniziate le riprese di 4 telefilm americani che presto potremo vedere anche in Italia Rachel Brosnahan sul set di “La fantastica signora Maisel” Redazione Sorrisi







Il cantiere della tv Usa è sempre aperto, e pur con tutti i protocolli di sicurezza sono tante le serie che si stanno girando in questi giorni. Come la quarta stagione di “La fantastica signora Maisel”, acclamato telefilm di Prime Video con Rachel Brosnahan: le riprese sono iniziate a gennaio, ovviamente a New York.

Jordan Alexander, Whitney Peak, Zion Moreno e Savannah Smith sul set di "Gossip Girl"

Sempre nella Grande Mela si gira da novembre la nuova versione di “Gossip Girl” per il canale Hbo Max (da noi dovrebbe arrivare su Sky e Now): l’uscita è prevista per l’autunno.

Claire Danes sul set di "The Essex Serpent"

Voliamo in Inghilterra per incontrare Claire Danes (la Carrie di “Homeland”) sul set di “The Essex Serpent”, che vedremo su Apple Tv+. È ambientata nel 1893 e racconta la storia di una vedova che si trasferisce da Londra nella contea dell’Essex: si imbatterà in un inquietante mistero.

Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin sul set di "Only Murders in the Building"

Infine, torniamo a New York per “Only murders in the building” con due miti della comicità come Steve Martin e Martin Short, affiancati da Selena Gomez nel ruolo di tre vicini ossessionati dai delitti irrisolti. La vedremo entro l’anno su Disney+.