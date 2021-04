“5 ragazzi per me”: come funziona il nuovo dating show di Sky

Su Sky e NOW dal 22 aprile arriva la versione italiana del programma, amatissimo in Inghilterra "5 ragazzi per me" Credit: © Sky Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

È in arrivo anche in Italia - dopo un grande successo nel Regno Unito - “5 ragazzi per me”, il dating show che ribalta gli step delle relazioni sentimentali: si passa prima dalla convivenza e poi (forse) si arriva all’innamoramento. Il programma arriva su Sky e NOW a partire dal 22 aprile, ogni giovedì per otto settimane.

Il programma è la versione italiana di “Five guys a week”, andato in onda nel 2020 su Channel 4, che presto è diventato il dating show più visto dell’anno su internet.

Come funziona

Nel corso di ogni puntata una donna single accoglierà in casa cinque ragazzi selezionati in base ai suoi interessi. Per almeno quattro giorni vivranno sotto lo stesso tetto e non si lasceranno un secondo. Difficile mantenere i filtri che generalmente si hanno all’inizio di una relazione. I cinque dovranno fare colpo sulla ragazza che, ora dopo ora, avrà la possibilità di eliminare i pretendenti che la colpiscono meno. Ne rimarrà solo uno, con cui forse potrà nascere una storia d’amore.