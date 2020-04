7 Donne-AcCanto a te: i concerti di Elisa e Gianna Nannini

18 Aprile 2020 | 12:19 di Lorenzo Di Palma

Sarà Elisa la protagonista del quinto appuntamento con la musica dal vivo 7 Donne - AcCanto a te, sabato 18 aprile in seconda serata su Rai3 che proporrà il concerto registrato al Forum di Assago (Milano) nel 2016. Un concerto in cui Elisa ha portato in scena un viaggio nel suo repertorio tra hit del passato, brani più recenti e cover senza tempo. Oltre alle canzoni, e alla sua inconfondibile voce, a rendere speciale il live le scenografie all’avanguardia e l’energia travolgente con cui Elisa si mostra al pubblico in tutti i suoi diversi profili, dal rock alle ballate, dai pezzi acustici all’elettronica.

E questa settimana 7 Donne - AcCanto a te avrà un doppio appuntamento, visto che domenica 19 aprile, proporrà il meglio del concerto di Gianna Nannini all’Arena di Verona, accompagnata sul palco dalla Bohemian Symphony Orchestra, con oltre 3 ore di musica dal vivo presentando i suoi più grandi successi.