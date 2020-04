“7 donne AcCanto a te”: quarto concerto con Giorgia

11 Aprile 2020 | 13:21 di Lorenzo Di Palma

Sarà Giorgia la protagonista del quarto appuntamento con la musica di 7 donne - AcCanto a te, sabato 11 aprile in seconda serata su Rai3, che proporrà per la prima volta in tv il meglio del concerto registrato il 7 maggio 2019 al Forum di Assago (Milano) in occasione del suo “Pop Heart Tour”.

Un viaggio nel tempo, tra cover, brani degli anni ’90 e i più grandi successi dell’artista romana. Alla direzione artistica Emanuel Lo, mentre insieme a Giorgia sul palco i musicisti Sonny T. Thompson, Mylious Johnson, Jacopo Carlini, Fabio Visocchi, Anna Greta Giannotti e ai cori Diana Winter e Andrea Faustini.

Gli speciali di 7 donne - AcCanto a te, in onda in seconda serata su Rai 3, sono previsti con cadenza settimanale o bisettimanale fino alla fine di aprile.