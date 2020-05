“7 donne – AcCanto a te”: ultimo appuntamento con Laura Pausini

03 Maggio 2020 | 13:20 di Lorenzo Di Palma

Sarà in compagnia di Laura Pausini il settimo e ultimo appuntamento di 7 donne - AcCanto a te, domenica 3 maggio, a mezzanotte circa su Rai 3. La cantante proporrà una selezione di brani tratti delle tre tappe dei suoi ultimi tour: nel 2016 dallo stadio San Siro di Milano, nel 2018 dal Circo Massimo di Roma e due brani inediti tratti dal tour “Laura Biagio Stadi 2019”.

Tre spettacoli estremamente significativi per Laura. San Siro, con oltre 800 mq di schermi per il doppio palco ad abbraccio, disegnato dalla cantante stessa, è un concerto con un continuo crescendo musicale tra spettacolari laser show, coreografie d’impatto, momenti di grande magia e altri straordinariamente intimi.

Il concerto al Circo Massimo, invece, ha rappresentato un ulteriore primato per Laura, prima donna ad esibirsi sul palco dell’arena romana con due serate storiche.

Infine, l’ultimo tour “Laura Biagio 2019”, con Biagio Antonacci, un inno all’amicizia e alla musica italiana, di cui, in esclusiva per la serata del 3 maggio, verranno estratti due brani realizzati da solista durante l’evento e mai andati in onda.