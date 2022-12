A “Ballando con le stelle” il cast de “Il Paradiso delle signore” e Valeria Fabrizi

Penultimo appuntamento con l’edizione 2022 di “Ballando con le Stelle”: sabato 17 dicembre alle 20.35 su Ra1, si scelgono infatti le coppie che venerdì 23 dicembre si giocheranno, senza esclusione di colpi, la finalissima del dance show e una delle coppie escluse dalla competizione rientrerà in gara grazie alla “staffetta del ripescaggio”.

Mentre nello spazio dedicato al “Ballerino per una notte” si esibiranno i protagonisti di due delle fiction più amate dal pubblico della Rai: direttamente dal “Paradiso delle Signore” arriveranno infatti Emanuel Caserio, Valentina Bartolo, Pietro Masotti, Pietro Genuardi, Massimo Poggio, Clara Danese, Chiara Russo e Lucrezia Massari che danzeranno una coreografia in abiti anni Sessanta; mentre, in una coreografia realizzata ad hoc per lei, si esibirà anche Valeria Fabrizi, ex concorrente dello show e protagonista della serie “Che Dio ci aiuti” con Francesca Chillemi, che doveva partecipare al suo posto alla serata ma è stata bloccata dal Covid.

Le coppie rimaste in gara sono sei: Iva Zanicchi – Samuel Peron; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Alessandro Egger – Tove Villfor.

A loro nella finalissima si aggiungerà chi vincerà lo spareggio dei ripescati, una gara parallela che vedrà protagoniste le coppie composte da Marta Flavi – Simone Arena; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Dario Cassini – Lucrezia Lando; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina.