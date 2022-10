A “Ballando con le Stelle” Nino Frassica con la signora Coriandoli e Paola Perego

Ospite anche la campionessa del mondo di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli. Tre concorrenti infortunati e a rischio la partecipazione di Iva Zanicchi Nino Frassica Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Sono ben tre i “ballerini per una notte” del nuovo appuntamento con “Ballando con le Stelle”, lo show condotto da Milly Carlucci, in onda sabato 29 ottobre alle 20.35 su Rai1. Sulla pista dell’Auditorium Rai del Foro Italico si cimenteranno infatti Nino Frassica con la signora Coriandoli (l’attore romagnolo Maurizio Ferrini) ma anche la conduttrice Paola Perego.

Tutti dovranno comunque imparare in breve tempo una coreografia realizzata ad hoc per l’occasione e affrontare poi la giuria, ma non è chiaro se ci sarà più di un “tesoretto” da far assegnare poi da Alberto Matano e Rossella Erra per salvare alcuni dei concorrenti in gara.

Inoltre ospite del dance show di Milly Carlucci sarà anche la campionessa del mondo di ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli che si esibirà in una coreografia nella specialità che l’ha vista trionfare a Sofia 2022, ovvero il nastro.

Intanto si affolla “l’infermeria” dello show. All’infortunata – sin dalla seconda puntata – Luisella Costamagna, costretta a ballare con un tutore, si sono infatti aggiunti Gabriel Garko, che in prova ha avuto un incidente piuttosto serio a un braccio ma che comunque dovrebbe essere in pista con una coreografia ad hoc, ed Ema Stokholma che pure si è fratturata una costola durante le prove.

Infine è in forse anche la partecipazione di Iva Zanicchi, a causa di un non specificato problema familiare.