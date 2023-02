A “C’è posta per te” arriva Luciana Littizzetto

Al people show di Maria De Filippi irrompe la comica torinese Luciana Littizzetto a “C’è Posta per Te” Credit: © Fascino Lorenzo Di Palma







Dopo la puntata di sabato scorso, penalizzata negli ascolti dalla finale del Festival di Sanremo, Maria De Filippi mette in campo i pezzi da 90 per l’appuntamento di sabato 18 febbraio, su Canale 5 in prima serata, con “C’è Posta per Te”.

Al people-show infatti farà la sua ospitata annuale il ciclone Luciana Littizzetto, che come di consueto stravolgerà la “liturgia” del programma chiamando in causa altri ospiti e prendendoli di mira con le sue battute. A chi manderà la posta?

Le indiscrezioni puntano su personaggi come Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Alessia Marcuzzi o Tommaso Zorzi. Staremo a vedere.