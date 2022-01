A “C’è posta per te” Can Yaman

Ospiti della seconda puntata di stagione del people-show condotto da Maria De Filippi anche i giudici di “Tu Si Que Vales” C'è posta per te Credit: © Ufficio Stampa Fascino Redazione Sorrisi







Dopo una partenza con il botto, sabato 15 gennaio in prima serata su Canale 5 torna con il secondo appuntamento dell’anno, "C'è posta per te", il people-show condotto da Maria De Filippi.

Ospiti vip, “sorprese” e spesso anche “il regalo” che i protagonisti delle storie, che la De Filippi racconterà in studio, fanno ai propri cari, saranno per l’occasione il bellissimo attore turco Can Yaman e i quattro “colleghi” della conduttrice a “Tu Si Que Vales”, ovvero gli amatissimi giudici: Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.