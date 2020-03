07 Marzo 2020 | 16:17 di Angelo De Marinis

Per l’ottava e penultima puntata di C'è Posta per te, sabato 7 marzo in prima serata su Canale 5, Maria de Filippi ha coinvolto veri pezzi da 90. Sarà infatti ospite del people show il fuoriclasse del Milan Zlatan Ibrahimovic, che interverrà come “regalo speciale” in una delle storie in programma.

Ci sarà da ridere, invece, con l’altro ospite della serata, Carlo Conti, “invitato” nel programma da Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.