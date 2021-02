A “C’è Posta Per Te” Ciro Immobile e Claudio Amendola

06 Febbraio 2021 | 12:27 di Angelo De Marinis

Va sul sicuro Maria De Filippi che per la quinta puntata di C’è Posta per Te, in onda in prima serata su Canale 5 sabato 6 febbraio, ha chiamato un romanista e un laziale: il conduttore e regista Claudio Amendola e l’attaccante della Lazio e della Nazionale italiana Ciro Immobile, accompagnato dalla moglie Jessica.

Tutti e tre, infatti, sono stati già ospiti del people show di Maria De Filippi arrivato alla 24esima edizione, con crescente successo negli ascolti, e si presteranno per dedicare una “sorpresa speciale” durante una delle cinque “storie” della puntata.