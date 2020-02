A “C’è Posta Per Te” Francesco Totti e Massimo Ranieri

A “C’è Posta Per Te” Francesco Totti e Massimo Ranieri

Foto: Francesco Totti a "C’è Posta per Te!" - Credit: © Fascino PGT

22 Febbraio 2020 | 16:07 di Angelo De Marinis

Sono due grandi personaggi italiani, gli ospiti coinvolti nelle sorprese del sesto appuntamento di sabato 22 febbraio, in prima serata su Canale 5, con C’è Posta per Te. Appostati dietro la grande busta troveremo Francesco Totti, ex calciatore e bandiera del calcio giallorosso, e il poliedrico artista Massimo Ranieri, cantante, showman, attore e conduttore televisivo.