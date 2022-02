Gli ospiti del settimo appuntamento con il people show del sabato sera di Canale 5 Francesco Totti a "C'è posta per te" Credit: © Fascino Redazione Sorrisi







L’attore Raoul Bova e l'ex capitano giallorosso Francesco Totti, entrambi già ospiti del people show nelle passate edizione (Totti anche in compagnia della moglie Ilary Blasi), saranno le “sorprese” per due storie della settima puntata di "C'è posta per te", sabato 26 febbraio in prima serata su Canale 5.