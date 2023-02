A “C’è posta per te” Il Volo e Federica Pellegrini

Gli ospiti della quinta puntata del people show del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi Il Volo a "C'è posta per te" Credit: © Fascino Lorenzo Di Palma







Dopo il colpaccio hollywoodiano dello scorso appuntamento con Charlize Theron, Maria De Filippi “torna” in Italia per la quinta puntata di “C'è Posta per Te”, su Canale 5 in prima serata sabato 4 febbraio. Gli ospiti previsti per le consueta sorpresa dietro la grande busta saranno infatti la campionessa olimpica del nuoto azzurro Federica Pellegrini, la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi, accompagnata in studio dal marito Matteo Giunta. I due saranno seguiti poi da un trio: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ovvero Il Volo, i tre tenori famosi in tutto il mondo da quando erano bambini.