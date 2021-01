A “C’è posta per te” Irama, Marco Bocci e Giulia Michelini

16 Gennaio 2021 | 12:54 di Angelo De Marinis

Tante le storie che la De Filippi racconterà in studio e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta anche nella seconda puntata di C'è posta per te, il people-show condotto da Maria De Filippi che torna dopo l’ottimo debutto della 24esima edizione, sabato 16 gennaio in prima serata su Canale 5. Come al solito non mancheranno gli ospiti vip che sono spesso il regalo che i protagonisti fanno ai propri cari. Nel secondo appuntamento ci saranno gli attori Marco Bocci e Giulia Michelini e il cantante Irama.