A “C’è Posta per Te” ospite Ciro Immobile

01 Febbraio 2020 | 14:52 di Angelo De Marinis

Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena sono gli ospiti annunciati della quarta puntata di C'è Posta per Te, in onda sabato 1 febbraio, in prima serata su Canale 5. Il bomber della Lazio e capocannoniere del campionato italiano con 23 goal all’attivo, e la moglie saranno coinvolti come “regalo per una persona speciale” dalla conduttrice Maria De Filippi.

Con loro anche questa settimana ci sarà il contorno di storie ed emozionanti di chi cerca di ricongiungersi a familiari lontani, di chi ha bisogno di ricostruire un legame ormai deteriorato, ma anche di chi scrive al programma per fare appunto un regalo a una persona speciale.