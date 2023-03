A “C’è posta per te” Tiziano Ferro e il cast di “Mare Fuori”

Maria De Filippi torna in studio anche per la registrazione di “Amici” e "Uomini e donne" Tiziano Ferro a "C'è posta per te" Credit: © Fascino Lorenzo Di Palma







Dopo la pausa della settimana scorsa dovuta alla morte di Maurizio Costanzo, sabato 4 marzo in prima serata su Canale 5 riparte "C'è posta per te" di Maria De Filippi. In programma la puntata saltata che vede ospiti per due speciali sorprese Tiziano Ferro e alcuni degli attori della serie cult della Rai "Mare fuori", ovvero il “comandante” Carmine Recano, Giacomo Giorgio (che nella fiction è Ciro Ricci) e Kyshan Wilson, che interpreta Kubra.

Maria De Filippi, intanto, è già tornata in studio per registrare la puntata di “Amici” che torna in onda domenica 5 marzo, nel pomeriggio di Canale 5, in vista del serale che dovrebbe partire il 18 marzo. «Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato» ha detto la conduttrice, che da lunedì 6 marzo riprenderà anche la consueta programmazione quotidiana del daytime del talent “Amici” e anche quella di "Uomini e donne".