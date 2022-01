“A cena da Maria Latella”: il talk show a tavola

Su Sky TG24 un nuovo “dinner talk”. Ospiti della prima puntata Carlo Calenda, Giancarlo De Cataldo, Giancarlo Leone e Roberta Pinotti A cena da Maria Latella Credit: © Sky Lorenzo Di Palma







Parliamone, ma a tavola. Parte giovedì 20 gennaio in prima serata su Sky TG24 il nuovo “dinner talk” in sei puntate “A cena da Maria Latella” per parlare di politica e attualità, in un clima di convivialità portando il dibattito intorno a una tavola imbandita. Padrona di casa la giornalista Maria Latella che accoglierà tutti i suoi ospiti - protagonisti della politica, dell’economia, dell’industria e della cultura - e, tra una portata e l’altra, li guiderà tra i più importanti temi della politica e dell’attualità.

Al centro della prima puntata il Quirinale e l’elezione del prossimo presidente della Repubblica: gli invitati a tavola saranno Carlo Calenda, leader di Azione, lo scrittore ed ex magistrato Giancarlo De Cataldo, il giornalista e dirigente d’azienda, nonché figlio dell’ex Presidente della Repubblica Giancarlo Leone e Roberta Pinotti, presidente della Commissione Difesa del Senato ed esponente del Pd.