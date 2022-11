A “Che Tempo Che Fa” Chalamet, Ancelotti e Sgarbi

Tanti ospiti anche nel nuovo appuntamento con Fabio Fazio su Rai3 Che Tempo Che Fa Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Timothée Chalamet e Luca Guadagnino, rispettivamente attore protagonista e regista di “Bones and All”, il film vincitore del Leone d’Argento per la regia alla 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, sono gli ospiti in esclusiva dell’appuntamento con "Che Tempo Che Fa" di domenica 13 novembre su Rai3 alle ore 20.

Spazio, poi, a una vera leggenda del calcio internazionale: Carlo Ancelotti, allenatore ed ex-calciatore, che nel 2022 ha conquistato due record segnando la storia del calcio internazionale: ad aprile è diventato il primo allenatore a vincere lo scudetto nei cinque principali campionati europei (Italia, Inghilterra, Francia, Germania, Spagna) diventando poi, a maggio, anche il primo allenatore a vincere quattro volte la Champions League.

Inoltre saranno presenti al talk show condotto da Fabio Fazio anche: Vittorio Sgarbi, neo sottosegretario al Ministero della cultura; lo scrittore e divulgatore scientifico David Quammen; Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di Oncoematologia al Bambino Gesù di Roma; Roberto Burioni, Professore dell’Università Vita-Salute San Raffaele; il giornalista Paolo Mieli; la vicedirettrice de “La Stampa” Annalisa Cuzzocrea; l’inviato di “Avvenire” Nello Scavo, l’inviato Rai dall’Ucraina Ilario Piagnerelli.

Al consueto “Tavolo” di "Che Tempo Che Fa” che chiuderà la serata con Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, saranno invece ospiti: Geppi Cucciari; il capitano della squadra di basket Olimpia Milano Nicolò Melli; Rocco Hunt; Simona Ventura; Mara Maionchi; e Francesco Paolantoni.