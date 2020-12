A “Che Tempo Che Fa” George Clooney e Robbie Williams

Per l’ultimo appuntamento dell’anno in studio anche Claudio Baglioni

20 Dicembre 2020 | 16:53 di Lorenzo Di Palma

Per l’ultimo appuntamento del 2020 di Che Tempo Che Fa - domenica 20 dicembre su Rai3 - Fabio Fazio sfodera tre grandi ospiti “in esclusiva”: il premio Oscar, attore, regista e produttore George Clooney, che presenta il nuovo film The Midnight Sky; la popstar Robbie Williams, live con Can’t Stop Christmas, nuovo singolo e, a sette anni dall’ultimo disco di inediti, l’atteso ritorno di Claudio Baglioni, dal vivo con Uomo di varie età, dal sedicesimo album in studio della sua carriera, In questa storia che è la mia.

Con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano ci saranno anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli; il direttore scientifico di Humanitas Alberto Mantovani; il presidente del CONI Giovanni Malagò; Veronika Tsepkalo, una delle tre donne bielorusse leader dell'opposizione democratica contro Alexander Lukashenko; Massimo Lopez.

A chiudere la serata “Il tavolo” di Che Tempo Che Fa con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz che ospita Miss Italia 2020, Martina Sambucini. Che Tempo Che Fa tornerà poi in onda domenica 10 gennaio 2021 dopo la pausa festiva.