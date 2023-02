A “Che Tempo Che Fa” Giorgia e il trio Marisa Laurito, Sandra Milo, Mara Maionchi

Tra gli ospiti di Fabio Fazio anche Tullio Solenghi, Stefano De Martino, Cristiano Malgioglio e Peppe Vessicchio Che Tempo Che Fa Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







È Giorgia, tra i protagonisti del 73° Festival della Canzone italiana con il brano “Parole dette male”, che anticipa il nuovo album di inediti “Blu 1” in uscita il 17 febbraio, l’ospite principale scelto da Fabio Fazio per la puntata post-Sanremo del suo "Che Tempo Che Fa", in onda domenica 12 febbraio alle 20 su Rai3.

Dopo la cantante saranno ospiti del talk show di Rai3 anche il trio composto da Marisa Laurito, Sandra Milo e Mara Maionchi, protagoniste della nuova stagione di “Quelle brave ragazze”; Tullio Solenghi, in tour con lo spettacolo “Dio è morto e neanch’io mi sento tanto bene” in cui rilegge alcuni esilaranti brani tratti dai libri di Woody Allen.

Tra gli altri ospiti, Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il direttore de “La Repubblica” Maurizio Molinari; il direttore de “La Stampa” Massimo Giannini; Ferruccio de Bortoli; Lucia Goracci; Michele Serra.

Chiude la serata "Che Tempo Che Fa - Il tavolo" con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: Stefano De Martino, su Rai2 dal 13 febbraio con la nona stagione di “Stasera tutto è possibile”; Geppi Cucciari, conduttrice di “Splendida cornice” su Rai3, che ha segnato il suo debutto alla conduzione in prima serata; Cristiano Malgioglio, Peppe Vessicchio; Francesco Paolantoni, Alberto Salerno. Torna al tavolo anche Mara Maionchi.