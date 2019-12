A «Che Tempo Che Fa» i Negramaro, Belén e Roberto Bolle

22 Dicembre 2019 | 14:12 di Lorenzo Di Palma

Promette tre esclusive Fabio Fazio per la puntata di domenica 22 dicembre, in prima serata su Rai2, di Che Tempo Che Fa: l’allenatore dell’Inter Antonio Conte; i Negramaro riuniti per la prima volta insieme in tv dopo tanto tempo e protagonisti del documentario L’anima vista da qui (su Rai Play) realizzato per celebrare i 20 anni di carriera della band salentina; Roberto Bolle la grande étoile internazionale, che il 1° gennaio torna per il terzo anno consecutivo su Rai1 con lo show Danza con me.

Gli altri ospiti della puntata sono invece: Belén Rodríguez, Don Carmelo La Magra, parroco dell’unica parrocchia di Lampedusa; lo scrittore Roberto Saviano insieme alla giornalista, artista e attivista turca Zehra Doğan; il giornalista e conduttore televisivo Corrado Formigli; la senatrice Licia Ronzulli, presidente della Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza per parlare di bullismo e cyberbullismo; Francesca Fialdini, conduttrice del programma Da noi…a ruota libera; e Federico Ielapi, il piccolo protagonista del nuovo Pinocchio di Matteo Garrone.

A chiudere la serata, al “tavolo” di Che Tempo Che Fa con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo, Ale e Franz e Raul Cremona sarà ospite la regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena.