A “Che Tempo Che Fa” i Negramaro e Marco Bellocchio

Virginia Raffaele, Claudio Santamaria e Tiziano Menichelli, protagonisti del film “Denti da squalo” opera prima di Davide Gentile, e i Negramaro, in procinto di partire con il “n20 Tour” per festeggiare i 20 anni dall’esordio discografico, saranno ospiti della puntata di "Che Tempo Che Fa" di domenica 21 maggio su Rai3 alle 20.

Ospiti di Fabio Fazio anche lo scrittore statunitense Peter Cameron, autore della nuova raccolta di racconti “Che cosa fa la gente tutto il giorno?”; Marco Bellocchio, che il 23 maggio presenterà in concorso al Festival di Cannes “Rapito”; Ale e Franz, protagonisti e autori del nuovo format “Rosiko show - Guai a perdere”. E ancora, la senatrice a vita Elena Cattaneo, professoressa ordinaria di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano; il professore Roberto Burioni; il climatologo Luca Mercalli; il direttore de “La Stampa” Massimo Giannini; la vicedirettrice del “Corriere della Sera” Fiorenza Sarzanini; il direttore di “Oggi” Carlo Verdelli; l’inviato di “Avvenire” Nello Scavo.

A "Che Tempo Che Fa - Il tavolo" che chiude la serata con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli, ci saranno, invece, la tre volte campionessa italiana di breaking Alessandra Chillemi; Francesca Michielin, live insieme a gIANMARIA in “Disco Dance”; Carla Signoris, nel cast di “Billy”, per la regia di Emilia Mazzacurati; Paola Barale, all’esordio come scrittrice con “Non è poi la fine del mondo. Il potere della fragilità”; Raul Cremona, nelle librerie con “Diventa un mago!”; Marisa Laurito; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni.