A “Che Tempo Che Fa” il Ministro dell’Istruzione

05 Aprile 2020 | 14:43 di Lorenzo Di Palma

Sarà ancora dedicata al “servizio pubblico e informativo” per l’emergenza coronavirus il talk di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa che torna domenica 5 aprile su Rai 2 ospitando il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina; il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti; il capo della Protezione civile Angelo Borrelli; i virologi Roberto Burioni e Guido Silvestri; il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro; il segretario generale nazionale della Federazione italiana medici di famiglia Silvestro Scotti.

Per lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, invece, ci saranno il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri da Pechino, Claudio Pagliara da New York, Marc Innaro da Mosca, Iman Sabbah da Parigi, Barbara Gruden da Berlino, Marco Varvello da Londra e Giammarco Sicuro da Madrid.

Infine, la star Sting, che in questi giorni ha pubblicato un messaggio di solidarietà al nostro Paese, al quale è da sempre molto legato, che si esibirà in una speciale performance live. E ancora, in collegamento, lo scrittore Roberto Saviano da New York; il giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese; il comico Enrico Brignano.