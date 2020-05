A “Che Tempo Che Fa” il Premio Nobel Denis Mukwege

03 Maggio 2020 | 11:37 di Lorenzo Di Palma

Il Premio Nobel per la Pace 2018 Denis Mukwege, noto a livello internazionale per il suo impegno a favore dei diritti delle donne vittime di violenze e contro la pratica dello stupro come arma di guerra, sarà ospite di Fabio Fazio, domenica 3 maggio su Rai2 a Che Tempo Che Fa.

Nella puntata, ancora una volta dedicata all’informazione sull’emergenza Coronavirus interverranno anche il ministro per i Beni culturali e il Turismo Dario Franceschini; il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; la presidente della Regione Calabria Jole Santelli; monsignor Derio Olivero, vescovo di Pinerolo, il commissario straordinario di Governo per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri; l’immancabile Roberto Burioni e il collega virologo Guido Silvestri, professore alla Emory University di Atlanta; Lino Enrico Stoppani, presidente della Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) e vicepresidente nazionale di Confcommercio; Fausto Baldanti, direttore del Laboratorio di Virologia Molecolare del Policlinico San Matteo di Pavia.

E ancora: il Maestro Riccardo Chailly, direttore musicale del Teatro alla Scala; lo scrittore Roberto Saviano, in collegamento da New York; Alessandro e Leo Gassmann; Cesare Cremonini con una speciale esibizione live, ed Enrico Brignano.

Prosegue lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giammarco Sicuro da Madrid, Iman Sabbah da Parigi, Marco Varvello da Londra, Rino Pellino da Berlino.