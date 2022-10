A “Che Tempo Che Fa” Liliana Segre

La Senatrice a vita Liliana Segre, che lo scorso 13 ottobre ha presieduto la seduta inaugurale della XIX legislatura del Senato sarà l’ospite d’onore del nuovo appuntamento della ventesima edizione di "Che Tempo Che Fa", domenica 23 ottobre su Rai3 dalle 20. Con Fabio Fazio, per la parte della trasmissione dedicata all’attualità ci saranno anche: Don Davide Banzato e la presidente e fondatrice dell’associazione “Nuovi Orizzonti” Chiara Amirante, in uscita col libro “La forza dello spirito. La chiave per una gioia piena”; Roberto Burioni; Michele Serra; l’editorialista del “Corriere della Sera” Ferruccio de Bortoli; il direttore de “La Stampa” Massimo Giannini e l’inviato di “Avvenire” Nello Scavo.

Per la parte della puntata dedicata allo spettacolo, invece saranno ospiti di “Che Tempo Che fa” anche: Toni Servillo e Ficarra e Picone, in sala dal 27 ottobre con “La stranezza”, nuovo film di Roberto Andò; Riccardo Scamarcio e Louis Garrel, tra i protagonisti de “L’Ombra di Caravaggio”, diretto da Michele Placido e nei cinema dal 3 novembre.

Chiuderà la serata "Che Tempo Che Fa - Il tavolo" con Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti: Ferdinando De Giorgi, Ct della Nazionale italiana maschile di pallavolo maschile, vincitrice lo scorso 11 settembre del Campionato Mondiale; Mara Sattei, fra le regine dell’estate con la hit triplo Platino “La dolce vita” insieme a Fedez e Tananai; Simona Ventura; Mara Maionchi e Francesco Paolantoni.