A “Che tempo che fa” Quentin Tarantino

Il regista Premio Oscar ospite di Fabio Fazio su Rai3 insieme a Maurizio Landini, Silvio Orlando e Toni Servillo Quentin Tarantino Credit: © Olycom Lorenzo Di Palma







Una vera leggenda del cinema, Quentin Tarantino, sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, domenica 17 ottobre su Rai3 dalle 20. Il regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico, già Premio Oscar è in Italia per ricevere il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma e nell’intervista televisiva ripercorrerà 30 anni di successi, nel corso dei quali ha firmato film cult come Le iene, Pulp Fiction, Jackie Brown, i due volumi di Kill Bill, Bastardi senza gloria, Django Unchained e il recente C'era una volta a... Hollywood.

Come lui saranno ospiti del talk show anche il sindacalista e segretario generale della Cgil Maurizio Landini; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; l’inviato speciale di Avvenire Nello Scavo; Michele Serra; il virologo Roberto Burioni.

E ancora, Silvio Orlando e Toni Servillo, protagonisti di Ariaferma, il nuovo film di Leonardo Di Costanza “sull’assurdità del carcere”, presentato fuori concorso alla 78a Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia e ora nelle sale; Roberto Saviano; Noemi tra le protagoniste dell’estate, in coppia con Carl Brave, con la hit Makumba, già doppio disco di platino.

A chiudere la serata, al “tavolo” di Che Tempo Che Fa ci saranno: Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Lillo, Francesco Paolantoni, Lello Arena e Noemi.