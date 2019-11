A «Che Tempo Che Fa» Tiziano Ferro, Carola Rackete, Jannik Sinner

24 Novembre 2019 | 13:14 di Lorenzo Di Palma

Musica, spettacolo ma anche molta attualità nel nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, domenica 24 novembre in prima serata su Rai2. Fabio Fazio, infatti, ospiterà Tiziano Ferro che con il suo nuovo album Accetto miracoli prodotto da Timbaland è già in vetta nella classifica dell’airplay; Enrico Brignano con un monologo inedito e Max Pezzali, in radio con il brano In questa città.

Più ricco il parterre dedicato all’attualità con Monsignore Nunzio Galantino e il suo libro Sul Confine. Incontri che vincono le paure; Paolo Gentiloni, Commissario europeo designato ed ex Presidente del Consiglio; lo scrittore Roberto Saviano; Carola Rackete, la giovane capitana della Sea-Watch 3, con Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch Italia, e Muhamad Diaoune, giovane senegalese e calciatore della Sant’Ambroeus F.C. di Milano, squadra di richiedenti asilo e rifugiati; Jannik Sinner, il più giovane tennista italiano della storia a essere entrato tra i migliori 100 del ranking mondiale, grazie alla vittoria della Next Generation Atp Finals a Milano lo scorso 9 novembre, a soli 18 anni.

Infine al “Tavolo” di Che Tempo Che Fa che chiude la serata, saranno ospiti anche Mara Maionchi e l’attore Lello Arena, ora nei teatri con lo spettacolo Miseria e nobiltà.