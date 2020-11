A “Che Tempo Che Fa” torna Silvio Berlusconi

08 Novembre 2020 | 11:34 di Lorenzo Di Palma

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi torna a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, nell’appuntamento di domenica 8 novembre su Rai3, nella classica ripartizione tra “Anteprima”, alle 20, trasmissione vera e propria alle 20.30, e “Il Tavolo”, alle 23.

Ospiti del talk show per la parte di trasmissione dedicata all’approfondimento e all’attualità, saranno anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori; Alberto Mantovani, Direttore scientifico di Humanitas; Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute; Antonio Pesenti, coordinatore dell'Unità di crisi per le terapie intensive della Regione Lombardia; Rodolfo Conenna, direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera dei Colli; Giorgio Carbone, responsabile di Medicina e Chirurgia d'urgenza dell'ospedale Humanitas Gradenigo di Torino; Elisa Borghi, Daniela Carmagnola, Claudia Dellavia e Valentina Massa, ricercatrici dell'Università Statale di Milano che hanno messo a punto un tampone salivare molecolare per facilitare la diagnosi di positività al Coronavirus tra i bambini; il corrispondente Rai dagli USA Antonio Di Bella.

Per la parte dedicata allo spettacolo ci saranno invece: Fiorella Mannoia; Alessandro Del Piero; Vincenzo Mollica, protagonista con Enrico Brignano di uno speciale omaggio dedicato a Gigi Proietti; Sigfrido Ranucci; il pastry chef Ernst Knam e sua moglie Alessandra Mion.

A chiudere la serata, “Il tavolo” di Che Tempo Che Fa con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz, che ospita Valeria Marini, Raul Cremona ed Ernst Knam.