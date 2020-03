A “Che Tempo Che Fa” tornano Maria De Filippi e Luca Zingaretti

01 Marzo 2020 | 17:19 di Lorenzo Di Palma

Roberto Burioni, Angelo Borrelli, Piero Angela, Antonio Di Bella, Carlo Cottarelli e l’antropologo Marino Niola: per un aggiornamento sul tema del Coronavirus, con collegamenti dalle zone interessate dal contagio e non solo, Che Tempo Che Fa - domenica 1° marzo in prima serata su Rai Due - mette in campo una vera e propria squadra.

Inoltre nella stessa puntata tornano a Che Tempo Che Fa, due dei volti più amati della tv: Maria De Filippi e, poi, Luca Zingaretti, protagonista e anche regista dei due nuovi episodi del Commissario Montalbano.

Completano il parterre degli ospiti Leo Gassmann, vincitore delle “Nuove Proposte” di Sanremo 2020 con il brano Vai bene così; lo scrittore Carlo Lucarelli, nelle librerie dal 3 marzo col nuovo romanzo L’inverno più nero.