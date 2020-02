A “Che Tempo Che Fa” un approfondimento sul coronavirus

23 Febbraio 2020 | 11:36 di Lorenzo Di Palma

Saranno il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il virologo Roberto Burioni, i primi ospiti di Che Tempo Che Fa, in onda domenica 23 febbraio in prima serata su Rai, per un aggiornamento sul Coronavirus, con collegamenti con le zone interessate dal contagio.

Gli altri ospiti di Fabio Fazio saranno quindi l’imprenditore Massimo Moratti, presidente di Saras ed ex presidente e proprietario dell’Inter, ai tempi dello storico; Giorgio Panariello, da marzo a teatro con lo spettacolo La favola mia per celebrare il suo 60° compleanno e i 20 anni di carriera; Elio Germano, protagonista del nuovo film di Giorgio Diritti Volevo nascondermi, in cui interpreta Antonio Ligabue; in studio con lui lo storico dell’arte e critico Flavio Caroli; i Pinguini Tattici Nucleari, la band rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo, dove è arrivata terza col brano Ringo Starr; il sindacalista italo-ivoriano dell’Usb Aboubakar Soumahoro, da anni impegnato nella lotta per i diritti dei braccianti e dallo scorso 11 febbraio in marcia con “Il cammino dei bisogni”; la conduttrice televisiva e radiofonica Aurora Ramazzotti; e la modella di origine senegalese Maty Fall Diba, protagonista della copertina di Vogue Italia.

Nel “tavolo” finale a chiudere la serata, con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest ci sarà infine il presentatore Stefano De Martino, voce del protagonista del nuovo cartone animato Arctic – Un’avventura glaciale, e torna al tavolo anche Aurora Ramazzotti.