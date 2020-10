A “Che tempo che fa” Whoopi Goldberg e Dan Brown

11 Ottobre 2020 | 14:29 di Lorenzo Di Palma

Whoopi Goldberg, lo scrittore Dan Brown e Carla Bruni che presenta il suo sesto album, saranno ospiti con il ministro della Salute Roberto Speranza a Che Tempo Che Fa, domenica 11 ottobre, alle 20.30 su Rai3.

Alla trasmissione condotta da Fabio Fazio interverranno pure Fedez; l’onnipresente Luca Argentero, per la promozione del medical drama DOC - Nelle tue mani; Don Davide Banzato; Sigfrido Ranucci e il medico anestesista Annalisa Malara, che il 20 febbraio scorso individuò il “paziente 1” dell’epidemia di Coronavirus in Italia, in libreria dal 15 ottobre con In Scienza e Coscienza, che racconta il dietro le quinte della prima zona rossa italiana, Codogno.

A seguire al “Tavolo” di Che Tempo Che Fa con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo, Ale e Franz saranno ospiti: Orietta Berti, nelle librerie con il libro autobiografico Tra bandiere rosse e acquasantiere e Carla Signoris.