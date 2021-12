A “Che Tempo Che Fa” Zlatan Ibrahimović

Il numero 11 del Milan ospite di Fabio Fazio con Luca Marinelli, Valerio Mastandrea e Miriam Leone Lorenzo Di Palma







Zlatan Ibrahimović sarà l'ospite principale della puntata di Che Tempo Che Fa, in onda domenica 5 dicembre dalle 20 su Rai3. Il numero 11 del Milan, considerato uno degli attaccanti più forti al mondo, interviene per presentare Adrenalina. My untold stories, il suo secondo libro scritto insieme al giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando: “Il diario di un uomo di 40 anni che fa i conti con il suo passato e guarda dritto negli occhi il futuro, come fosse l’ennesimo avversario da affrontare”.

Con Fabio Fazio ci saranno inoltre: il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga; il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli; il professor Roberto Burioni; Luca Marinelli, Valerio Mastandrea e Miriam Leone, protagonisti del nuovo film dei fratelli Manetti Diabolik, al cinema dal 16 dicembre; il direttore musicale del Teatro alla Scala Riccardo Chailly, che il 7 dicembre, per Sant’Ambrogio, inaugurerà la stagione dirigendo il Macbeth di Giuseppe Verdi; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; e Michele Serra con lo spazio “Le cose che non ho capito”.

A chiudere la serata, al “Tavolo” di Che Tempo Che Fa con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi siederano invece: Francesca Fialdini, Riccardo Rossi, Maurizio Ferrini, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, prossimamente al cinema con il film di Sergio Rubini I Fratelli De Filippo.