A Crotone il Capodanno di Amadeus

Si terrà in Calabria il 31 dicembre “L’anno che verrà”, l’immancabile programma con cui Rai1 darà il benvenuto al nuovo anno: andrà in onda in diretta da Crotone, in piazza Pitagora. La trasmissione sarà condotta, per la nona volta consecutiva, da Amadeus. Che intanto continua a preparare il suo quinto (e probabilmente ultimo) Festival di Sanremo. Le danze inizieranno il 19 dicembre (non più il 13 come annunciato) con la finale del concorso di “Sanremo Giovani”, in onda in prima serata su Rai1.