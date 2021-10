A “Domenica in” Al Bano e Nino D’Angelo

Ritorna con la normale programmazione, dopo la puntata ridotta causa Nazionale della scorsa settimana, la Domenica In di Mara Venier, in diretta il 17 ottobre dalle 14 su Rai1. Dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, la conduttrice anche per questa quinta puntata avrà tanti ospiti in studio e in collegamento, a cominciare da Nino D’Angelo, che torna per raccontarsi tra carriera e vita privata e per cantare il suo ultimo singolo Voglio parlà sulo d’ammore.

Spazio poi a Ballando con le Stelle, con uno dei concorrenti/ballerini più attesi, Al Bano Carrisi che commenterà la performance di sabato sera, in studio con Guillermo Mariotto e Alessandra Mussolini. Al Bano canterà anche, insieme alla giovane cantante italo-americana Romina Perri, uno dei suoi brani più noti: Felicità.

Pierpaolo Pretelli, uno dei protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show, racconterà le emozioni di questo momento così importante per la sua vita privata e per la carriera mentre Miriam Leone sarà in studio per presentare il suo nuovo film Marilyn ha gli occhi neri per la regia di Simone Godano.

Per ciò che riguarda i fatti di cronaca, saranno invece a Domenica in la mamma e il fidanzato di Luana D’Orazio, la giovane morta tragicamente sul lavoro a soli 22 anni. Infine un nuovo gioco telefonico “Pronto chi gioca” coinvolgerà infine, gli ospiti in studio e il pubblico da casa.