A “Domenica In” Amadeus, Elettra Lamborghini e Rocco Casalino

È naturalmente dedicata in gran parte alla vigilia del Festival di Sanremo la 25ª puntata di Domenica In, in onda il 28 febbraio alle 14 su Rai1, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

Amadeus si collegherà infatti proprio dal Teatro Ariston per gli ultimi aggiornamenti sulla 71ª edizione che prenderà il via martedì 2 marzo. In studio con Mara Venier, invece, Al Bano si racconterà tra carriera e vita privata, per poi esibirsi con uno dei suoi grandi successi, Nel sole, mentre Elettra Lamborghini, cantante e personaggio televisivo seguitissimo sui social con oltre 6 milioni e mezzo di follower, sarà protagonista di una ampia intervista con Mara Venier, per poi esibirsi con il brano, presentato a Sanremo lo scorso anno, Musica, e il resto scompare.

Vincenzo De Lucia, comico e imitatore, interverrà nei panni di uno dei suoi personaggi di successo, Barbara D’Urso. Rocco Casalino sarà in studio per presentare il suo libro Il portavoce e parlerà del suo rapporto speciale con le donne più importanti della sua vita: la mamma e la sorella.

Come di consueto, ampia anche la pagina dedicata alla campagna di vaccinazione nel nostro paese con il professor Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico “Umberto I” di Roma, la giornalista Giovanna Botteri e, in collegamento dalla Florida, la virologa Ilaria Capua, autrice del libro Il viaggio segreto dei virus.