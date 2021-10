A “Domenica In” Arisa e Diego Abatantuono

Ricco parterre di ospiti per il salotto di Mara Venier su Rai1 Mara Venier a "Domenica In" Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Parte all’insegna della nuova edizione di Ballando con le stelle la puntata di Domenica In del 24 ottobre (dalle 14 alle 17.10 su Rai1) visto che negli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, Mara Venier ospiterà due concorrenti dello show: Arisa e Federico “Fashion Style” Lauri che si sottoporranno ai giudizi senza sconti di Guillermo Mariotto, Alessandra Mussolini, Roberto Alessi e Pierluigi Diaco.

Mentre Diego Abatantuono e Frank Matano coinvolgeranno la conduttrice in alcune gag ispirate dal loro nuovo film Una notte da dottore. E ancora Elena Sofia Ricci presenterà il documentario Grido per un nuovo Rinascimento in occasione della prima “Giornata Nazionale dei Lavoratori dello spettacolo” che ricorre proprio domenica 24 ottobre.

Infine Myrta Merlino, giornalista e conduttrice, si racconterà tra carriera e vita privata mentre, per lo spazio musicale, sarà ospite Deddy, che presenterà il nuovo singolo.