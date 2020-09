A “Domenica In” Emma Marrone, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi

Foto: Mara Venier conduce “Domenica in” sposata col produttore Nicola Carraro. Sullo sfondo, la scenografia dello studio in anteprima solo per Sorrisi

27 Settembre 2020 | 10:42 di Angelo De Marinis

Musica, cinema e tv protagonisti della 3° puntata di Domenica In, in onda il 27 settembre su Rai1 alle 14). Mara Venier, avrà infatti come primi ospiti in studio Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, i due attori amatissimi dal pubblico televisivo che interverranno in studio per presentare la fiction Rai L’Allieva 3.

Per la musica invece, Emma Marrone si racconterà a tutto tondo per poi esibirsi con il singolo Latina, ai primi posti nelle classifiche, e Massimo Lopez interverrà per presentare il suo libro Stai attento alle nuvole ma anche per esibirsi in una performance musicale accompagnato dall’orchestra di Domenica In.

Si passa quindi al cinema con l’attrice Claudia Gerini in studio per presentare il film Burraco fatale diretto da Giuliana Gamba; seguita da Rita Dalla Chiesa che presenterà il suo libro Il mio valzer con papà, un ritratto molto personale e famigliare di suo padre, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, del quale proprio domenica ricorre il centenario dalla nascita.

Ci sarà poi spazio per un ampio talk dedicato alla 2° puntata di Ballando con le stelle, con opinionisti in studio Selvaggia Lucarelli, Alberto Matano e Guillermo Mariotto, mentre in collegamento ci saranno le coppie di ballerini: Alessandra Mussolini e Mikael Fonts, Paolo Conticini e Veera Kinnunen.