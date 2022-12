A “Domenica In” Eros Ramazzotti

Ospite di Mara Venier anche il ministro della Salute Orazio Schillaci Eros Ramazzotti ha esordito a Sanremo nel 1984 con “Terra promessa”. Quest’anno è stato al Festival come ospite con Luis Fonsi. Il suo ultimo album è “Vita ce n’è” Credit: © Julian Hargreaves Lorenzo Di Palma







Dal Covid agli ospedali: per un’intervista a tutto campo il ministro della Salute Orazio Schillaci sarà ospite di Mara Venier a “Domenica In”, il 18 dicembre alle 14 su Rai1, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

Subito dopo ospite sarà anche Eros Ramazzotti che sarà protagonista con Mara Venier di una lunga intervista nel corso della quale si racconterà e sarà protagonista di alcune sorprese. Ramazzotti, inoltre, si esibirà dal vivo in studio accompagnato dal suo pianista cantando alcuni suoi grandi successi come “Adesso tu”, “Terra promessa”, “L'aurora”, oltre al nuovo singolo “Gli ultimi romantici” contenuto nell'album “Battito infinito”.

La puntata terminerà prima, alle ore 15.30 per dare spazio alla finale dei Mondiali di Calcio.