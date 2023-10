A “Domenica In” Fabrizio Corona e Maria Chiara Giannetta

Tra gli ospiti di Mara Venier anche Vera Gemma, Pamela Prati, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni Mara Venier Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Fabrizio Corona torna in Rai dopo l’ospitata a “Belve” e sarà il protagonista di un’ampia intervista con Mara Venier nella terza puntata della nuova stagione di “Domenica In” il 1° ottobre, dalle 14 su Rai1, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

Dopo di lui interverrà Vera Gemma per parlare del film “Vera”, diretto da Tizza Covi e Rainer Frimmel, premiato lo scorso anno a Venezia nella sezione “Orizzonti” e candidato tra i migliori film stranieri agli Oscar 2024 per l’Austria.

E ancora, Pamela Prati, protagonista del programma di Rai1 “Tale e Quale Show”, così come Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, ormai consolidata coppia di successo nello show condotto da Carlo Conti.

A seguire, Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua presenteranno il film “Volevo un figlio maschio”, diretto da Neri Parenti, al cinema dal 5 ottobre.

Per la fiction Rai, Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno presenteranno la seconda stagione di “Blanca”, in onda su Rai 1 da giovedì 5 ottobre.

Infine, il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo presenterà il suo nuovo libro “Quando eravamo i padroni del mondo”.