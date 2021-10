A “Domenica In” il ricordo di Gigi Proietti

Marco Giallini presenta “Io sono Babbo Natale”, ultimo film del grande attore romano. Puntata ridotta per far posto alla conferenza stampa di Mario Draghi Mara Venier Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







A due giorni dal primo anniversario della scomparsa di Gigi Proietti, a Domenica In – nella puntata del 31 ottobre, alle 14 su Rai1 - Marco Giallini presenterà il film Io sono Babbo Natale che ha visto il mattatore per l’ultima volta sul set.

Saranno poi ospiti di Mara Venier una pattuglia di concorrenti e giudici di Ballando con le stelle: Memo Remigi e Fabio Galante saranno infatti sottoposti al commento di Ivan Zazzeroni, Alessandra Mussolini, Roberto Alessi e Alba Parietti. Memo Remigi, sarà anche protagonista di una ampia intervista sulla sua carriera e la sua vita privata.

Si ritorna poi al cinema con Gabriele Muccino, in studio per raccontarsi e presentare il libro autobiografico La vita addosso, dove affronta i momenti più significativi della sua carriera cinematografica; e il regista Ferzan Ozpetek, che interverrà in qualità di testimonial dell’A.I.R.C. per dare il via alla Raccolta Fondi a sostegno della Ricerca contro il cancro, che vedrà impegnata la Rai per tutta la settimana fino al 7 novembre.

Eccezionalmente Domenica In terminerà alle 16.20 per lasciare la linea alla Conferenza Stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi al G20.