A “Domenica In” la storia del Festival di Sanremo

Mara Venier dedicherà anche uno spazio al ricordo di Mino Reitano Mara Venier Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Sarà ancora una volta il Festival di Sanremo al centro della puntata di “Domenica In”, in onda domenica 5 febbraio alle 14 su Rai1. Naturalmente alla maniera di Mara Venier con ospiti come Bobby Solo, Rosanna Fratello, Maurizio Vandelli, Marina Occhiena, i New Trolls, i Jalisse, Francesca Alotta e Oliver Skardy (ex leader dei Pitura Freska) che si esibiranno con i loro cavalli di battaglia sanremesi.

In qualità di opinionisti ci saranno Marino Bartoletti, Pino Strabioli e Adriano Aragozzini, che del Festival è stato direttore artistico dal 1989 al 1993. Il ritrovato Pierpaolo Pretelli riprorrà invece una delle sue performance più riuscite a “Tale e Quale Show” imitando il cantante Irama.

Poi Daniele Ivaldi, storico chitarrista di Shel Shapiro, presenterà in anteprima il brano “Felici e contenti”, nel quale si esibirà insieme a Nico Di Palo, voce storica dei New Trolls.

Mentre Patrizia Reitano, moglie di Mino Reitano, sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale ripercorrerà la loro lunga storia d’amore e il grande successo del cantautore scomparso nel 2009.