A “Domenica In”: Loretta Goggi, Gabriele Cirilli e Giancarlo Magalli 

Tra gli ospiti di Mara Venier anche Tommaso Paradiso con il suo ultimo singolo Mara Venier Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







La quarta puntata della nuova edizione di “Domenica In”, condotta da Mara Venier domenica 8 ottobre, dalle ore 14 su Rai1, si aprirà con un’intervista di Mara Venier a Loretta Goggi che si racconterà tra carriera e vita privata, parlando anche, del successo dell’ultima edizione di “Tale e Quale Show” di cui è immancabile giudice.

Gabriele Cirilli, interverrà per condurre un quiz sui 70 anni di storia della Rai, che ha come protagoniste le stesse Loretta Goggi e Mara Venier. Mentre Giancarlo Magalli, reduce dalla malattia che lo ha colpito alcuni mesi fa, racconterà poi come ha superato questo momento difficile, grazie all’affetto della sua famiglia.

Per la musica, Tommaso Paradiso, accompagnato dalla sua band, si esibirà con il suo ultimo singolo “Blu ghiaccio travolgente” e con un medley dei suoi successi.

A seguire, il talk sui fatti della settimana vedrà protagonisti: Flavio Vento, Valerio Scanu, Alba Parietti, Simona Izzo, Luca Bianchini e Monica Leofreddi.