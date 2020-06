A “Domenica In” Milly Carlucci e Gianni Rivera

21 Giugno 2020 | 08:21 di Angelo De Marinis

Tanti ospiti in collegamento e in studio, come sempre, anche per la 41ᵃ puntata di Domenica In, in onda il 21 giugno, in diretta alle ore 14 e condotta da Mara Venier. Tra quelli presenti in studio ci sarà Milly Carlucci che oltre a raccontare come ha trascorso questo lungo periodo di quarantena, darà anche qualche anticipazione su i suoi prossimi progetti televisivi.

Anche Francesco Gabbani, vincitore del Festival di Sanremo nel 2017, sarà in studio per presentare il suo ultimo singolo Il sudore ci appiccica. Giovanna Ralli invece continuerà il suo racconto del grande Alberto Sordi, oltre a ripercorrere alcune tappe della sua carriera cinematografica.

Gianni Rivera sarà in collegamento dal Foro Italico di Roma, per ricordare la “partita del secolo” e quel gol memorabile in Italia-Germania a Città del Messico nel 1970.

Ritorna poi Stefano De Martino, insieme al cast di Made in Sud, in collegamento dagli Studi Rai di Napoli con una nuova “sorpresa” per Mara Venier.

Infine, per il consueto spazio legato all’informazione sulla Fase3 e i nuovi dati sulla diffusione del contagio in Italia e nel mondo ci sarà un collegamento con il professor Fabrizio Pregliasco.