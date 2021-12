A “Domenica in” Monica Bellucci, Zucchero e Arisa

Tra gli altri ospiti di Mara Venier anche Il Volo e Pierpaolo Pretelli Mara Venier Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Ricchissimo il parterre di ospiti anche per la quattordicesima puntata di Domenica in in onda il 19 dicembre dalla 14, su Rai1. A cominciare da Monica Bellucci che si racconterà tra carriera e vita privata per poi presentare il film La befana vien di notte -2- le origini, al cinema dal 30 dicembre, per la regia di Paola Randi. Mentre Il Volo, interverrà per cantare il brano E più ti penso, colonna sonora del film Malena, di cui è protagonista proprio Monica Bellucci e per annunciare la loro partecipazione straordinaria alla prossima puntata di Domenica in, il 26 dicembre prossimo.

Con Mara Venier ci sarà poi Zucchero, che darà vita ad una vera e propria performance live accompagnato dalla sua band, cantando alcuni brani tratti dal suo nuovo album Discover, che contiene anche, alcune canzoni di grandi artisti come Bono, I Genesis e i Coldplay.

Per il Ttalk su Ballando con le Stelle, arriveranno in studio i primi classificati, ovvero Arisa e Bianca Gascoigne, mentre gli “opinionisti” saranno: Guillermo Mariotto, Elisa Isoardi, Bruno Vespa e Rossella Erra.