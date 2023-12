A “Domenica in” omaggio a Giorgio Gaber nel giorno di San Silvestro

Tra gli ospiti di Mara Venier anche Alessandro Siani, Rocco Hunt e Paolo Fox Mara Venier Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Tanti ospiti e sorprese in studio anche per l’ultima puntata del 2023 di “Domenica In” in onda su Rai1 il 31 dicembre dalle ore 14. La sedicesima puntata dell’edizione 2023/2024 si aprirà con Mara Venier insieme all’attore e regista Alessandro Siani che interverrà per presentare il suo nuovo film “Succede anche nelle migliori famiglie”, al cinema dal 1° gennaio. Siani sarà seguito da Rocco Hunt, che canterà il brano “A' cchiù bella d'è canzon'”, colonna sonora del film.

L’astrologo Paolo Fox interverrà più volte nel corso della puntata per presentare, insieme a Mara Venier, l’oroscopo del 2024 con i favori delle stelle per i dodici segni dello zodiaco.

Invece, Fabio De Luigi e Stefano Accorsi presenteranno il film “50 km all’Ora”, per la regia dello stesso Fabio De Luigi, al cinema dal 4 gennaio.

Quindi Dalia Gaberscik, figlia di Giorgio Gaber e Ombretta Colli, sarà in studio per presentare il docu-film “Io, noi e Gaber”, un emozionante ricordo del grande Giorgio Gaber con la testimonianza di tanti artisti, in onda su Rai 3 lunedì 1° gennaio, per la regia di Riccardo Milani.

Inoltre, per la musica, Rita Pavone e Fausto Leali si esibiranno con alcuni dei loro successi, mentre Mirko Casadei con la sua orchestra canterà un medley di canzoni romagnole. La puntata si concluderà con Alessandro Ristori, che si esibirà con il nuovo singolo “Cocktail d’Amore”, originale reinterpretazione del celebre brano cantato da Stefania Rotolo nel 1979 e scritto da Cristiano Malgioglio.