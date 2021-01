A “Domenica In” Ornella Muti, Gina Lollobrigida e Serena Rossi

17 Gennaio 2021 | 09:30 di Lorenzo Di Palma

Sarà Ornella Muti, che si racconterà tra carriera e vita privata a Mara Venier, la puntata di Domenica In in onda il 17 gennaio alle 14 su Rai1, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. L’attrice sarà seguite da Lapo Elkann che sarà presente in studio per raccontare i suoi ultimi progetti di solidarietà a favore delle famiglie più fragili e bisognose.

Quindi la soprano Katia Ricciarelli festeggerà nello studio di Domenica In il suo 75° compleanno: per lei previste molte sorprese come quella del cantante Alberto Urso. L’attrice Serena Rossi poi interverrà per presentare la nuova serie tv di Rai1 Mina Settembre, tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, con la regia di Tiziana Aristarco. Inoltre, Gina Lollobrigida, in collegamento da casa, racconterà come sta vivendo questo periodo di emergenza a causa del coronavirus.

Infine, spazio anche alla campagna di vaccinazione con l’intervento in studio del commissario straordinario Domenico Arcuri, cui seguirà un approfondimento medico-scientifico con l’immunologo professor Francesco Le Foche e la giornalista Selvaggia Lucarelli in collegamento da Milano.